Поисково-спасательные работы на месте схода оползня в селе Аю Ошской области Киргизии, где под земляной массой оказались 24 человека, временно приостановлены из-за плохих погодных условий.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в МЧС республики.

“Минувшей ночью на месте ЧП выпал снег, а сегодня утром пошел проливной дождь, в связи с чем и было принято решение временно приостановить работы”, — заявили в министерстве. По словам его сотрудников, сложные погодные условия затрудняют проведение поисковой операции и создают угрозу жизни спасателей, поскольку сохраняется вероятность продолжения движения земляной массы.

“Пока никого из выживших или тела погибших на месте трагедии обнаружить не удалось”, — отметили в МЧС. В общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы более двухсот сотрудников МЧС, Гражданской обороны, МВД Киргизии и военнослужащих Генштаба ВС, а также врачи и специалисты, которые оказывают психологическую помощь родственникам оказавшихся под оползнем людей.