Западные спецслужбы сообщили, что Мустафа Бадраддин, один из лидеров «Хизбаллы», был ликвидирован по распоряжению руководства организации, недовольного его позицией. По этим данным, еще несколько высокопоставленных представителей «Хизбаллы» были убиты из-за разногласий с Хасаном Насраллой, лидером группировки.

Кризис оказался настолько серьезным, что Насралла создал специальную команду убийц, которым поручено устранять неугодных ему лидеров «Хизбаллы». Эту команду возглавил его телохранитель Ибрагим Хусейн Джезини, пишет Die Welt.

Вдобавок, «Хизбалла» переживает серьезные финансовые трудности. В мае 2016 года высокопоставленные представители США говорили о том, что «Хизбалла» оказалась в беспрецедентно тяжелом экономическом положении, и с тех пор ситуация только ухудшилась.

Ливанские шиитские бизнесмены, финансировавшие группировку, сегодня опасаются американских санкций. «Хизбалла», в свою очередь, ужесточает давление на деловые круги с целью заставить их продолжать выделять средства.