Ливанская шиитская террористическая организация «Хизбалла» значительно ослабла, потеряв большую часть боевиков и ресурсов, сообщило германское издание Die Welt. Кризис дошел до высшего руководства группировки.
Западные спецслужбы сообщили, что Мустафа Бадраддин, один из лидеров «Хизбаллы», был ликвидирован по распоряжению руководства организации, недовольного его позицией. По этим данным, еще несколько высокопоставленных представителей «Хизбаллы» были убиты из-за разногласий с Хасаном Насраллой, лидером группировки.
Кризис оказался настолько серьезным, что Насралла создал специальную команду убийц, которым поручено устранять неугодных ему лидеров «Хизбаллы». Эту команду возглавил его телохранитель Ибрагим Хусейн Джезини, пишет Die Welt.
Вдобавок, «Хизбалла» переживает серьезные финансовые трудности. В мае 2016 года высокопоставленные представители США говорили о том, что «Хизбалла» оказалась в беспрецедентно тяжелом экономическом положении, и с тех пор ситуация только ухудшилась.
Ливанские шиитские бизнесмены, финансировавшие группировку, сегодня опасаются американских санкций. «Хизбалла», в свою очередь, ужесточает давление на деловые круги с целью заставить их продолжать выделять средства.
Следует отметить, что «Хизбалла» содержит в Ливане такие учреждения, как больницы, СМИ, сельскохозяйственные центры и т.д. По некоторым оценкам, не менее 80 тысяч человек получают зарплату от этой группировки. Вдобавок, «Хизбалла» платит пособия семьям 1500 террористов, погибших в Сирии, и выплачивает высокое жалование боевикам, воюющим в соседней стране.
Главный спонсор «Хизбаллы» — Иран, выделяющий около миллиарда долларов в год. Группировка также получает деньги от ливанской диаспоры в разных странах. Еще один источник финансирования — торговля наркотиками. Помимо этого, «Хизбалла» недавно стала сама взимать пошлины с товаров, поступающих через ливано-сирийскую границу.
Но всех этих средств в последнее время оказалось недостаточно, и «Хизбалла» начала сворачивать свои социальные программы в Ливане.
Личное состояние главаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы оценивается при этом в 250 миллионов долларов.