Вторая половина весны и начало лета – время с наиболее опасными погодными условиями для американского штата Техас. Именно в эту пору года территория штата подвергается частым торнадо. В этот раз больше всего досталось юго-восточной части штата. Сильнейшие торнадо прошлись в 80 километрах от Далласа.

В результате стихийного бедствия погибло пять человек. Еще пятьдесят четыре пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в критичном состоянии. Количество жертв торнадо может еще вырасти, отмечают спасатели.

Стихия разрушила несколько жилых домов, десятки семей остались без крыши над головой. Сейчас эксперты подсчитывают степень ущерба в результате стихийного бедствия.