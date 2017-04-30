«Бакинский этап «Формулы-1» очень интересен, я бы вообще назвал трассу в Баку одной из самых интересных в Европе».

Об этом в интервью изданию «Москва-Баку» сказал российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят.

Автогонщик заметил: «Одной из ее характерных особенностей я бы назвал длинную прямую, позволяющую показать хорошую скорость, и очень узкий участок, который опять же можно отнести к числу самых узких в Европе, который представляет собой подлинный вызов для гонщика. Так что я очень серьезно настраиваюсь на Баку, единственное, мне бы очень хотелось, чтобы в этом году зрителей пришло побольше».

«С только появляющимися на «карте» «Формулы-1» такое часто случается: публике нужно время, чтобы как следует распробовать и влюбиться в автогонки», — подытожил Квят.