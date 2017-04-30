В Турции были уволены 3 тыс. 900 человек, занимавших посты в госструктурах и вооруженных силах страны, передает агентство Reuters.

Как сообщается, это новая волна массовых увольнений госслужащих в Турции, которая произошла уже после состоявшегося референдума о расширении полномочий президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно президентскому указу, причиной увольнения этих людей стали их «подозрительные связи с террористическими организациями и структурами, представляющими угрозу национальной безопасности».

Под увольнение попали, в частности, тюремные надзиратели, чиновники, преподаватели, сотрудники управления по религиозным вопросам, а также 1 тыс. 200 военных, включая 600 офицеров.