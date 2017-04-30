Президент РФ Владимир Путин не намерен добровольно отказываться от власти, ведь ни один из его возможных преемников не сможет гарантировать ему неприкосновенность в постпутинской России.

Об этом написал российский политолог Андрей Пионтковский в своей колонке на сайте «Обозреватель».

«На самом деле уходить он никуда не собирается – именно по причине безнадежности ситуации в стране в целом. Он понимает, что никакой к черту «преемник» ничего не сможет ему гарантировать», — уверен эксперт.

По мнению Пионтковского, преемник Путина не сможет препятствовать уголовному преследованию бывшего президента и сам может быть отстранен от власти.

«Поэтому в лучшем случае его ждет судьба Милошевича, а в худшем, что-то напоминающее гибель несчастного Каддафи. Никуда Путин не уйдет добровольно и, если уж печальный конец неизбежен, предпочтет отдалить его максимально, оставаясь в Кремле», — написал политолог.