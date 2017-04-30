Отличное для Amazon начало года может положить конец многолетней гегемонии Билла Гейтса в качестве самого богатого человека в мире. Чтобы его обойти, Джеффу Безосу нужно всего 5 млрд долларов. Это стало возможным благодаря резкому росту акций Amazon после закрытия торгов в четверг.

Акции Amazon подорожали почти на $50 после того, как онлайн-ритейлер опубликовал прогноз продаж на текущий квартал, превысивший ожидания аналитиков. После этого сообщения акции компании подорожали до $965. Благодаря этому размер состояния Безоса вырос до 79 млрд долларов и впервые может превысить 80 млрд долларов, если Amazon сохранит свои достижения после открытия американского рынка на следующей неделе.

Состояние 53-летнего Безоса выросло на $65,2 млрд с тех пор, как Bloomberg стал ежедневно рассчитывать индекс миллиардеров в марте 2012 году Amazon уже 20 лет демонстрирует двузначные темпы роста выручки в каждом квартале. Безосу также принадлежит газета The Washington Post, купленная в 2013 году, и аэрокосмическая компания Blue Origin. В начале апреля Безос впервые рассказал, что продает акции Amazon примерно на $1 млрд в год и инвестирует их в Blue Origin.