Президент США выступил перед сторонниками в штате Пенсильвания и подвёл итоги ста дней работы на посту главы государства, сообщают зарубежные СМИ.

По словам Дональда Трампа, в течение многих лет в США сокращалось количество рабочих мест и закрывались заводы. «Политики отправляли наши войска защищать границы других стран, но границы США не были защищены», — сказал он.

Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. Он отметил, что «предыдущая очень слабая администрация позволила многим бандам пересечь американскую границу».