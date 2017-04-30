На выступлении президента США Дональда Трампа неизвестный бросил охапку российских флагов, когда тот говорил про «великую Америку».
Об этом заявил корреспондент телеканала CNBC в своем Twitter.
«Во время речи Трампа кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой», – цитирует «РИА Новости» сообщение очевидца.
As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW
— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.
Напомним, что Трамп выступал на митинге, посвященном 100 дням вступления в должность.
Это не первый инцидент с российскими флагами на публичном мероприятии Трампа. Ранее противники президента размахивали им на инаугурации и раздавали зрителям во время одного из выступлений президента, обвиняя тем самым Трампа в связях с Москвой.