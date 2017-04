На выступлении президента США Дональда Трампа неизвестный бросил охапку российских флагов, когда тот говорил про «великую Америку».

Об этом заявил корреспондент телеканала CNBC в своем Twitter.

«Во время речи Трампа кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой», – цитирует «РИА Новости» сообщение очевидца.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW

— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.