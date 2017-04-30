Турция — важный участник НАТО. Как передает Анадолу, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете «Welt am Sonntag».

По его словам, Анкара вносит неоценимый вклад в осуществление миссий НАТО в Афганистане, Косово и других регионах мира.

Несомненно, без Турции НАТО будет слабым, подчеркнул Столтенберг, и добавил, что Турция в силу многих причин является важным союзником НАТО.

Он отметил, что это во многом обусловлено географическим расположением и военным потенциалом Турции, что имеет важное значение в борьбе с террористической организацией ИГ.

«Турция граничит с Ираком и Сирией, где продолжается противостояние и столкновения. Кроме того, она граничит со стратегически важным для НАТО регионом Черного моря, что имеет существенное значение для отношений с Россией», — сказал генсек.

Столтенберг отметил, что Турция является ключевой страной для безопасности Европы и для НАТО.

Генсек ООН призвал западные страны, критикующие политику Турции, «демонстрировать взаимное уважение, сохранять спокойствие и проявить взвешенный подход к своему союзнику».