Президент Танзании Джон Магуфули уволил около 10 тысяч чиновников, чьи дипломы и свидетельства о профессиональной квалификации оказались фальшивыми. Об этом сообщает радиостанция rfi Afrique.

По информации радиостанции, Магуфули потребовал немедленной отставки 9 тысяч 932 госслужащих, после того как получил финальный отчет правительственного расследования, начатого еще в 2015 году. Президент заявил, что уволенных чиновников в кратчайшие сроки заменят квалифицированные госслужащие, а также обратился к средствам массовой информации с просьбой распространить список всех отстраненных от государственной службы.

Как сообщается, сразу после избрания президентом в ноябре 2015 года Магуфули приступил к политике «шоковой терапии», направленной на борьбу с коррупцией и мошенничеством в стране. Его жесткие меры получили название «тингатинга», что в переводе с местного языка суахили обозначает «бульдозер».