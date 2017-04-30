В Джалилабаде автомобиль сбил малолетнего пешехода.

Как сообщает АПА, ДТП произошло накануне вечером на участке дороги Алят-Астара, пролегающем через село Гаразенджир Джалилабадского района.

Автомобиль сбил проходившего через дорогу 11-летнего Эльвина Гахраман оглу Мусейибова. Ребенок был доставлен в райбольницу, ему оказана медицинская помощь.

Для проведения томографии вследствие кровоизлияния в мозг, мальчик был переведен в Билясуварскую больницу. По предварительной информации, мальчик от полученной травмы впал в кому.

По факту ведется расследование.