США заплатили миллиарды долларов за Парижское соглашение по климату, а выгоду получили Китай, Россия и Индия. Как передает РИА Новости, об этом заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

«Мы заплатили миллиарды долларов за Парижское соглашение по климату, тогда как Китай, Россия и Индия не заплатили ничего и получают выгоды от этого», — сказал Трамп на митинге сторонников в Гаррисберге (штат Пенсильвания).

«Мы больше не будем позволять другим странам получать преимущества за счет нас, потому что теперь Америка будет первой», — добавил он.