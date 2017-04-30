Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглы присвоено почётное звание «Народный артист Туркменистана».

Как передает turkmenistan.gov.tm, согласно указу, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Азербайджана, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.