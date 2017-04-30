Новый бюджет позволит восстановить военную мощь США, заявил в субботу вице-президент Майкл Пенс.

«Президент (США Дональд Трамп – ред.) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана», — сказал Пенс, выступая на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния), передает РИА Новости.

Пенс выразил уверенность в том, что «на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль». Он также подчеркнул, что «в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».