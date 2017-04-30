Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана в субботу обсудила с представителями неправительственных организаций (НПО) и СМИ проблемы, с которыми они сталкиваются при осуществлении безналичных расчётов.

По словам представителей НПО, некоторые банки не позволяют обналичивать более пяти тысяч манатов, что вызывает трудности в их работе.

В свою очередь председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы отметил, что эти ограничения затрагивают только участников государственных закупок, а банки страны неправильно интерпретировали закон «О безналичных расчётах» и стали применять эти ограничения к грантам.

Асланлы подчеркнул, что банкам уже разъяснили нюансы закона и теперь представители НПО смогут обналичивать средства до 15 тысяч манатов в месяц, как и предусмотрено этим законом.

Также некоторые участники встречи предложили дифференцировать максимальную сумму, которую могут обналичивать юридические лица. Так, для компаний с большим оборотом, представители НПО предлагают установить более высокие лимиты по обналичиванию. В то же время было предложено создать рабочую группу, которая сможет систематизировать все проблемы, которые вызывает новый закон.

Некоторые участники встречи также предложили сделать для НПО исключения и не распространять на них ограничения по обналичиванию. Однако, по словам Асланлы, каких-либо исключений не будет. Он отметил, что этот закон не будет отменён, но он может быть усовершенствован в случае возникновения сложностей у юридических лиц.

Председатель Палаты также добавил, что на следующей неделе состоится встреча с предпринимателями, где также будут обсуждены проблемы бизнеса, связанные с ограничениями на обналичивание средств.