В грузинском городе Куитаси состоялась протестная акция против планов правящей партии страны «Грузинская мечта» по возвращению парламента Грузии в Тбилиси.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, в центре города собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и рядовые граждане.

Участники протеста призвали политические круги и общественность добиться того, чтобы парламент оставался в Кутаиси.

В ходе акции раздавались листовки, призывающие граждан присоединиться к большой акции протеста, которая планируется у здания парламента 2 мая. Также был организован сбор подписей против запланированных конституционных поправок, предусматривающих, что запись, по которой местом парламента является город Кутаиси, изымается из Основного закона страны.

Парламент Грузии заседал в Тбилиси до 2012 года, когда в соответствии с поправкой в Конституцию, высший законодательный орган страны переехал в Кутаиси в новое здание.