Министерство с сообщило в субботу о крушении своего самолета Ан-26 и гибели восьми человек на его борту.

«Утром в субботу, 29 апреля, произошло печальное происшествие, когда самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам и вылетевший в 6.38 утра из аэропорта Плайя Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса», — говорится в заявлении министерства.

В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа, отмечает ведомство. «Сейчас комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины происшествия», — говорится в заявлении.

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Министерство революционных вооруженных сил Кубы займется расследованием крушения военного самолета, в результате которого погибли восемь военнослужащих, передает Reuters.

«Восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая экипаж, погибли», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что расследованием причин крушения занимается специально созданная комиссия.

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Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.

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Представители авиакомпании Aerogaviota на Кубе сообщили, что пропавший с радаров самолет, на борту которого, предположительно, находились 39 человек, разбился на Кубе, передает Cibercuba.

По данным источника, речь идет о самолете Ан-26. Он также отметил, что наземный доступ к территории, где потерпел крушение самолет, сильно затруднен.

Как сообщает Cibercuba, обломки самолета, совершавшего внутренний рейс, были обнаружены в труднодоступной местности в туристической зоне под названием Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км к западу от Гаваны. Кто находился на борту самолета, неизвестно.

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Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, на его борту могли находиться до 39 человек.

Как передает РИА Новости со ссылкой на канал NTN24, самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения он находился над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.