Позиция Турции в НАТО и ее отношения с Россией – две не зависящие друг от друга темы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью индийскому телевидению, передает Анадолу.

На вопрос о том, сказывается ли напряженность в отношениях между НАТО и Москвой на турецко-российские отношения, Эрдоган сказал: «Россия – сосед Турции и крупный экономический партнер Анкары. Турция также развивает военные, политические, экономические и торговые связи со странами НАТО. То есть мы не стремимся отказываться от одного из направлений в пользу другого».

Президент подчеркнул, что Анкара придерживается позиции о необходимости развития взаимовыгодных связей со всеми странами мира.

Касаясь сирийского урегулирования, президент отметил, что Анкара обсуждает эту тему не только с Россией и США, но и со странами региона, в частности, с Саудовской Аравией, Катаром и Ираном.

По словам Эрдогана, режим Башара Асада реализует в Сирии политику государственного террора.

«В этой стране действуют также целый ряд террористических организаций, таких как ИГ, YPG и PYD», — сказал глава государства.

По мнению турецкого лидера, уничтожение террористов ИГ возможно лишь совместными усилиями государств, тогда как практика задействования одной террористической группировки в борьбе с другой не приведет к желаемому результату.

«После уничтожения ИГ к власти в Сирии могут прийти лица, которых выберут сами сирийцы. Нельзя настаивать на сохранении убийцы-Асада у власти. Решение должен принимать сам народ Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

При этом президент Турции указал, что сегодня приоритетом для Анкары остается уничтожение террористов РПК и сирийских ответвлений этой преступной организации (PYD и YPG).