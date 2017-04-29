В Азербайджане разрабатываются новые правила открытия банковских счетов.

Как передает Тренд, об этом сказал в субботу председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы на встрече с представителями НРО и СМИ.

По его словам, эти правила уже направлены в Ассоциацию банков Азербайджана для обсуждений.

Асланлы отметил, что в мировой практике при открытии счетов задают множество вопросов, таких как каков будет средний объём поступлений на этот счёт, из каких стран, каков род деятельности лица, которое открывает счет и так далее.

«На сегодня у восьми [всего их на рынке 32] азербайджанских банков закрыты счета в зарубежных банках. Они закрывают корреспондентские счета наших банков, потому что считают, что требования по унификации клиентов не соответствуют международным требованиям», — сказал он.

Председатель Палаты отметил, что в связи с этим на следующей неделе Баку посетят представители нескольких европейских банков.

В целом же, Асланлы сказал, что в ближайшее время будут приняты 45 различных правил касательно банковского сектора, которые в настоящее время обсуждаются в Ассоциации банков Азербайджана.