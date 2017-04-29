В Гяндже будут высажены чинары, кипарисы, сосны, цветочные кусты и другие деревья.

Как передает Qafqazinfo, по словам первого заместителя главы Исполнительной власти города Гянджи Эльнура Рзаева, в Гяндже стремительно продолжается акция по посадке деревьев. Он подчеркнул, что по случаю 94-ой годовщины со дня рождения покойного президента Гейдара Алиева до 10 мая в Гяндже будет высажено 94 тысячи деревьев.

Участники акции помимо посадки деревьев проводят работы по очистке и благоустройству территории.