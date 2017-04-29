Строительство первой солнечной электростанции начали в Чернобыльской зоне.

Как передает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии, сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей — установка солнечных батарей, — написал он у себя на странице в Facebook. — Первая такая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне уже строится».

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак 26 апреля сообщил, что ее строительство осуществляется за счет средств украинского инвестора, а запуск и получение первой «зеленой» энергии из Чернобыля «будут уже в первом полугодии этого года». Он также напомнил, что в конце 2016 года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения. Их поступило более 50, и в настоящий момент проводится подготовительная работа по старту проектов. По словам Семерака, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.

Семерак подчеркнул, что в целом речь идет о производстве электроэнергии в пределах 2500 МВт — это «величина, которая соизмерима с двумя энергоблоками атомных электростанций».