Французам на президентских выборах следует отдать предпочтение независимому кандидату, лидеру движения «На марше» Эмманюэлю Макрону.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил на пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита Евросоюза президент Франции Франсуа Олланд.

«Всем тем, кто не хочет, чтобы к власти пришла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, следует голосовать за Эмманюэля Макрона», — сказал он. «Пребывание лидера «Национального фронта» в Елисейском дворце представляет опасность для всей Франции», — считает Олланд. В связи с этим он отметил, что возглавляемая Ле Пен политическая сила «замаскировала» в своей предвыборной программе «проект выхода из Европейского союза».

В свою очередь коснувшись кандидатуры Макрона, Олланд выразил уверенность в том, что тот, заняв кресло президента, «станет хорошим партнером Германии», а это позволит укрепить союз двух стран, играющих ключевую роль в ЕС.