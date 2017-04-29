Турецкие власти объяснили блокировку интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене, в частности отказалась удалить тексты о неких связях Анкары с террористическими организациями.

Об этом передает в субботу агентство Anadolu.

Если материалы будут удалены, блокировка может быть снята, заявили власти страны.

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее в субботу сообщил, что «в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org». В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

По данным агентства, которое ссылается на министерство транспорта и связи Турции, руководство «Википедии» ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями, но несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

В связи с этим было принято решение о блокировании доступа к интернет-энциклопедии, сообщает министерство. В ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.