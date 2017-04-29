Американские войска приступили к патрулированию турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения между турецкими военными и курдскими ополченцами.

Как передает РИА Новости, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

«Силы США осуществляют патрулирование на севере Сирии для обеспечения стабильности в районе и для предотвращения инцидентов», — приводит издание слова представителя штаба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ Джона Дорриана.

Ранее источник в курдских отрядах ополчения YPG сообщил агентству Sputnik, что американские военные начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов.