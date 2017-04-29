Участие в несанкционированной акции в Москве приняли около 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция «Открытой России», в которой приняло участие порядка 250 человек. Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

Созданное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» подало в мэрию Москву заявку на массовую демонстрацию 29 апреля — власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь — один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае, если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.