Представительница Армении на конкурсе «Евровидение-2016» Ивета Мукучян в интервью сайту ESChalley отметила, что якобы песня представительницы Азербайджана на «Евровидение-2017» Дианы Гаджиевой «Skeletons» в прошлом году была предложена ей, но она от композиции отказалась.

Автором музыки к этой композиции является азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов. Слова песни написаны шведской певицей, поэтессой и композитором Сандрой Бьерман.

Чтобы прояснить эту ситуацию Sputnik Азербайджан обратился непосредственно к Меликову, который на данный момент находится в Киеве вместе с Гаджиевой, где она готовится к первой репетиции на сцене «Евровидения».

По его словам, «Skeletons» была написана в начале 2017 года специально для Дианы Гаджиевой. Он отметил, что в феврале этого года отправил свою музыку Сандре Бьерман, чтобы та написала слова. «Сандра знакома с Дианой, поэтому хорошо знала, какие песни в основном она любит исполнять. Она написала слова для композиции, которые пришлись по душе нашей исполнительнице. Таким образом и была создана песня, поэтому она никак не могла быть представлена армянской певице в прошлом году»,- сказал Меликов.