В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на 10-й Садовой улице города.
Так, Рауф Габиль оглу Керимов, следовавший на автомобиле марки Mercedes с государственным номером 09-BJ-440 по проспекту Гейдара Алиева в направлении поселка Халдан, не справился с управлением и врезался в фонарный столб и деревья на обочине дороги.
В результате аварии водитель получил легкие телесные травмы.
Полицейское управление г. Мингячевир проводит расследование по факту.