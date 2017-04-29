В аннексированном Крыму двум чиновникам, отвечающим за уборку мусора в своем регионе и не справляющимся с работой, под двери выгрузили кучи мусора. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, сообщили российские СМИ.

Такой «подарок» получили глава администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимир Маниленко и замглавы администрации Белогорска Вячеслав Курбанов. Первому мусор высыпали под ворота дома, второму — под двери служебного кабинета.

По факту этих происшествий проводится административное расследование, однако установить, кто это сделал, пока не удалось. Если виновные будут найдены, им грозит штраф.