Владимир Путин каждый день проводит множество рабочих мероприятий и контактов, в том числе с лидерами других стран, но не о каждом из них пресс-служба дает сообщения. Так секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения издания «Коммерсантъ» о телефонных разговорах президентов РФ и Украины, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что далеко не каждое подобное мероприятие попадает в эфир или на информационные агентства.

Ранее появились сообщения о том, что, Владимир Путин и Петр Порошенко проводят телефонные переговоры, при этом их пресс-службы не публикуют официальных сообщений.