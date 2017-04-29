Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал США «не играть на руку» КНДР и не допустить осуществления желания лидера страны Ким Чен Ына «уничтожить весь мир», передает Reuters.

Филиппинский лидер отметил, что он в скором времени обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом Корейский кризис, а также призовет его «не позволять» Пхеньяну издеваться над Вашингтоном.

Дутерте подчеркнул, что нарастание напряженности между Северной Кореей и США больше похоже на игру в игрушки.

«Паренек (Ким Чен Ын. – ред.) просто хочет уничтожить весь мир, поэтому он так радуется. Он все время улыбается», — резюмировал он.