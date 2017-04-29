Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку странам юго-восточной Европы в их стремлении к интеграции в евроатлантическое сообщество через такие институты, как НАТО и Европейский Союз, говорится в колонке сенатора США Джона Маккейна, опубликованной изданием The Washington Post.

Маккейн в начале апреля посетил семь стран юго-восточной Европы, побывав в том числе на Балканах.

«Политическая напряженность растет. Македония переживает политический кризис. Оппозиционная партия Албании бойкотирует работу парламента с февраля. Неопределенность сохраняется относительно будущего единой Боснии и Герцеговины. Последние провокации обостряют напряженность между Косово и Сербией, угрожая прогрессу в направлении нормализации отношений между двумя странами», — отмечает Маккейн.

По его словам, наиболее тревожным является активизация усилий России по укреплению своего губительного влияния в регионе.

«Наиболее ярким примером этого была поддержанная россиянами попытка государственного переворота в Черногории в октябре прошлого года», — напомнил он.

Сенатор подчеркнул, что на фоне напреженности США практически никак себя не проявляют, и эту ситуацию необходимо исправлять.

«Соединенные Штаты должны сохранить надежную поддержку американских программ, которые помогают укреплять верховенство закона и бороться с коррупцией, что являетс основными шагами на пути к евроатлантической интеграции. Мы также должны призвать ЕС, несмотря на их проблемы, держать двери открытыми для стран юго-восточной Европы, которые все еще надеются присоединиться», — отметил Маккейн.