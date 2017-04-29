США и Южная Корея после пуска баллистической ракеты КНДР начали совместные морские учения в Японском море, сообщает РИА Новости.

В учениях принимают участие военные Южной Кореи и ударная группа ВС США при участии атомного авианосца США «Карл Винсон».

Пока что военные не выпустили какого-либо заявления о сроке проведения учений. Ожидается, что они завершатся на следующей недели.

По данным агентства, это уже вторая операция с участием американского авианосца «Карл Винсон» в водах Республики Корея за последние два месяца.