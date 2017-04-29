

Президент США Дональд Трамп назвал сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен своим возможным соперником в американской президентской гонке 2020 года, передает Gazeta.ru.

«Это может быть Покахонтас (Элизабет Уоррен. – ред.). Запомните это», — сказал глава государства, рассуждая о предстоящих выборах.

Трамп дал Уоррен прозвище «Покахонтас» после того, как выяснилось, что у политика нет ни одного индейского предка, а вымышленное родство с представителями племени Покахонтас было использовано сенатором с целью получения вступительной льготы в университет.

В 2016 году сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с официальной поддержкой в адрес Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США.