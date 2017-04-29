

Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении в международный розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Корреспондент.net.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ», – цитирует Авакова сайт МВД Украины.

Министр также отметил, что «составленный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху».

Накануне Россия подала заявку в Интерпол на розыск Яценюка. Такую информацию обнародовал министр юстиции Украины Павел Петренко.