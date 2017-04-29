Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на территории королевства будет иметь последствия для всего Североатлантического альянса.

«У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики», — приводит слова Рамишвили ТАСС.

Он отметил, что властям Норвегии следует задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет принято.

Российский посол также назвал серьёзной проблемой отсутствие диалога между странами, в том числе в военной сфере.

«Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, но не с руководством норвежских вооружённых сил», — подчеркнул Рамишвили.