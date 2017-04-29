Владимир Путин займёт место почётного гостя на Гран-при России, несмотря на то что новые владельцы «Формулы-1» отозвали несколько приглашений, в том числе и российского президента, пишет Daily Mail.

Вопрос с аккредитацией российского президента был поспешно улажен, а владелец «Формулы-1» — корпорация Liberty Media — с опозданием выполнила все запросы местных властей. Дипломатический инцидент удалось решить — и теперь на Гран-при России «Путина ждёт теплый приём», сообщает издание.

Неясно, почему корпорация вообще отзывала приглашения, учитывая, что ранее в Liberty Media обещали «распахнуть настежь двери для как можно большего количества зрителей», язвительно замечает Daily Mail.

Это «фиаско» выглядит ещё более нелепо, если вспомнить, что «Путину, одному из самых могущественных людей в мире, вряд ли бы понадобился пластиковый бейджик, чтобы попасть на «Сочи Автодром», постройка которого обошлась ему приблизительно в £150 млн», считает газета.

Экклстоун и организаторы гонок отказались от комментариев по поводу аккредитации российского президента, а пресс-секретарь Liberty Media заявил, что корпорация «выдала все пропуски, запрошенные властями», говорится в статье, передает RT.

Кроме того, исполнительный директор корпорации Чейз Кэри заявил, что «будет рад встретиться с Путиным на гонках в воскресенье, несмотря на западные санкции в отношении России», утверждает Daily Mail.

Учитывая, что Экклстоун на гонках традиционно занимает почётное место рядом с президентом, будет интересно узнать, произойдёт ли это и в нынешнем году в контексте данного инцидента, замечает издание.