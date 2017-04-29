Россия привела в боевую готовность свои противовоздушные установки на Дальнем Востоке после запуска баллистической ракеты в Северной Корее. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ», — сказал Озеров.

В ночь на субботу стало известно о том, что Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

Это уже третьи ракетные испытания в КНДР с начала апреля.

Прошлые испытания северокорейской ракеты 16 апреля тоже закончились неудачей.