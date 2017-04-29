В Санкт-Петербурге начали задерживать участников акции, передает РИА «Новости».

Акция началась за несколько минут до 14.00 мск у станции метро «Горьковская». Около 300 человек собрались на мероприятие.

Полицейские предупреждали, что граждане, нарушающие закон, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Правоохранители сначала блокировали участников в несколько колец, а затем начали задерживать людей и выводить их с места акции.

По данным «Фонтанки.ру», в задержании задействованы больше 100 сотрудников полиции. В автобусы ведут людей разного возраста и пола, атрибутики у задержанных нет.

В рамках несогласованной акции движения «Открытая Россия» участники собрались, чтобы подписать протестные письма и отнести их полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе.