Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент США Дональд Трамп и его родственники ведут себя как члены королевской семьи.

«Есть вещи, которые мне странно видеть, например, визит его дочери в Германию, которое было освещено почти как мировое событие», — приводит слова Габриэля The Telegraph.

По его мнению, назначение Иванки Трамп на должность в Белом доме является «кумовством».

«У меня всегда вызывает обеспокоенность, когда члены семьи, которые никогда не избирались, внезапно появляются в качестве официальных представителей государства и рассматриваются как если бы они были членами королевской семьи», — заключил глава МИД Германии.