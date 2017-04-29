Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призывает не использовать георгиевские ленты и другую коммунистическую символику во время майских праздников, сообщает 112 Украина.

«Прошу воздержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент… Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивают украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма”, — отметил Шкиряк.