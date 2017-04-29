Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий введенный Бараком Обамой запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США, сообщает BBC.

Отмена запрета на шельфовое бурение на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике открывает путь к увеличению добычи нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет.

Введенный Бараком Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды — Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Трамп мотивирует отмену запрета стремлением создать рабочие места.

«Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе», — прокомментировал Трамп свой указ.