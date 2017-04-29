Компания Azersun Holding планирует занять 20-30 процентов фармацевтического рынка Азербайджана, сказал в субботу журналистам главный исполнительный директор холдинга Саваш Узан.

В настоящее время Azersun Holding совместно с правительством Азербайджана в лице Азербайджанской инвестиционной компании и иранской Tamin Pharmaceutical Investment Company строит в Пираллахинском промышленном парке завод по производству лекарств.

Как сказал Саваш Узан, доля Azersun Holding будет зависеть от производственной мощности самого завода.

По его словам, строительство завода планируется завершить в 2018 году.