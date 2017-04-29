Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила за развитие активного сотрудничества с Турцией.

По её словам, Турция является стратегическим партнёром Евросоюза, а не просто страной-кандидатом в члены ЕС.

«Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС. Диалог в этом направлении не заморожен и не завершён», — цитирует Могерини агентство Anadolu.

Она подчеркнула, что ЕС не стремится к нанесению ущерба Анкаре.

«ЕС выступает за стабильную, безопасную, экономически развитую и демократическую Турцию», — заключила Могерини.