Следственный комитет России продолжает расследование преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Чеченской республики. В связи с этим СКР намерен добиваться привлечения бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, передает издание «Ведомости».

«У СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 г. на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 г., а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 г.», — говорится в сообщении СКР.

По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск, напомнили в СКР. Следователи подготовили и направили в Интерпол соответствующие документы.