Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия», сообщает газета Hurriyet. Согласно информации, такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.

«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — цитирует газета заявление Совета.

О причинах этого решения не сообщается.

Отметим, что в Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере».