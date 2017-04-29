Делегация под руководством депутата Милли Меджлиса, сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Джаваншира Фейзиева, в которую вошли депутаты Камран Байрамов, Азер Керимли, Эльшад Гасанов и Эльман Насиров, отправятся в Брюссель (Бельгия) для участия в 14-й пленарной сессии комитета.

Как сообщает Report, визит продлится с 1-го по 4-е мая.

Участники сессии обсудят новое многостороннее соглашение между ЕС и Азербайджаном, исследуют цели и возможности. Сопредседатели Джаваншир Фейзиев и Сайяд Карим представят свои предложения по повышению роли Комитета парламентского сотрудничества в углублении двусторонних отношений.

Камран Байрамов выступит на сессии с докладом «Политический диалог и реформы в Азербайджане», а Эльман Насиров на тему «Региональное сотрудничество и вызовы для Азербайджана». Азер Керимли и Эльшад Гасанов подробно проинформируют членов комитета на тему «Попытки мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

По итогам сессии будут приняты совместное заявление и рекомендации.