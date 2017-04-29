По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения после того, как автобус упал в ущелье на востоке Мьянмы, передает РИА Новости.

В момент инцидента, который произошел неподалеку от города Мьявади в пятницу, в автобусе находились 40 пассажиров, отмечает агентство.

«Девятнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения…», — сообщил шеф полиции штата Карен Кий Лин (Kyi Lin), где произошло ДТП.