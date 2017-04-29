Военные КНДР в субботу утром произвели запуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей, передает РИА Новости.
Тем временем, ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» вошла в акваторию Японского моря, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии.
По данным телеканала, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в субботу днем по местному времени в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии.