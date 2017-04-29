Очередные ракетные испытания состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого Вашингтон заявил о необходимости усиления изоляции Северной Кореи и о готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли Пхеньян оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

Тем временем, ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» вошла в акваторию Японского моря, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии.

По данным телеканала, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в субботу днем по местному времени в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии.