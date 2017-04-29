В Агдашском районе 18-летний парень пытался отравиться лекарствами.

Как сообщает Report, житель села Орталяки Орхан Фирдовси оглу Вагифзаде 1999 г.р. в тяжелом состоянии был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

Пострадавший был незамедлительно размещен в отделение интенсивной терапии, ему оказана медицинская помощь.

Сейчас состояние О.Вагифзаде удовлетворительное. В ходе обследования было выявлено, что он пытался покончить с собой, приняв большую дозу лекарств.

По факту ведется расследование.